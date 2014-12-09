金砖国家：12月9日股汇市收盘纵览

路透12月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月9日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌1.17%，收报965.41点。
中国股市：沪综指放量收挫5.4%创逾五年最大跌幅，获利卖压集中释放
香港股市：两项指数均收跌逾2%，受累于获利了结和中资股下挫
中国汇市：人民币收创四个半月新低，短期6.20元料成重要支撑位
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巴西股市：收盘小幅走低，受巴西国家石油公司(Petrobras)的跌势拖累。指标股指Bovespa指数 跌0.16%，报50,193.47点。Petrobras收盘下跌1.2%，盘中一度大跌超过4%至九年低点。
拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元 收报2.5928雷亚尔。
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南非股市：大跌逾2%，创一年来最大单日跌幅，因油价和大宗商品价格下跌令市场人气受挫，并拖累Kumba 等铁矿石生产商的股价走低。指标Top-40绩优股指数 跌2.4%，报42,911点；综合指数 跌2%，至48,557点。
南非汇市：南非汇市：兰特兑美元反弹，但基本面不振令后市仍脆弱
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印度股市：连续第三日下跌，并创一个月新低。中国股市大跌之后，印度股市投资者也抛售股票，印度石油天然气公司(ONGC) 等蓝筹股受到打击。指标BSE股指 收跌1.15%，报27,797.01点；NSE指数 跌1.16%，报8,340.70点。
印度汇市：印度卢比连续第二日走软，追随股市跌势。之前的抛售情势点燃了有关新兴市场健康状况的忧虑。印度卢比兑美元 收盘跌至61.88/89，周一收于61.83/84。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 下跌1.48%，报857.510点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.45%，报468.83点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.57%，报54.0490卢布；卢布兑欧元 跌0.95%，报66.8700卢布。(完)
(编译 王颖；审校 张明钧)