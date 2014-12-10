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市场报道 | 2014年 12月 10日 星期三 08:14 BJT

****欧洲经济指标预测--12月10日-12月17日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段     预估值       前值   
    
    12月8日当周
    
    
    12月10日(三)
    0630  法国非农业就业岗位                       第三季修正值         --      -0.2%
    0745  法国工业生产(较前月)                         10月          +0.1%       持平
    0930  英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)             10月         逆差38  逆差40.48
              全球商品贸易收支(亿英镑)                              逆差95  逆差98.21
    
    12月11日(四)
    0001  英国皇家测量师学会(RICS)房价差值             11月           正17       正20
    0700  德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           11月终值          持平       持平
                             (较上年同期)                            +0.6%      +0.6%
              消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                        持平       持平
                                  (较上年同期)                       +0.5%      +0.5%
    0745  法国HICP(较前月)                          11月终值         -0.1%       持平
                  (较上年同期)                                       +0.5%      +0.5%
    0830  瑞士三个月LIBOR利率目标                     第四季         0.13%        --
    0900  意大利工业生产(经季节调整，较前月)           10月          +0.3%      -0.9%
                  (经工作日调整，较上年同期)                         -2.3%      -2.9%
    
    12月12日(五)
    0700  德国趸售(批发)物价指数(较前月)               11月             --      -0.6%
                            (较上年同期)                                --      -0.7%
    0745  法国经常帐收支(亿欧元)                       10月             --     赤字12
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)         11月终值         -0.2%      -0.2%
                                   (较上年同期)                      +0.2%      +0.2%
                消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     -0.3%      -0.3%
                                        (上年同期)                   +0.2%      +0.2%
    1000  欧元区就业人口(较前季)                      第三季            --      +0.2%
                    (较上年同期)                                        --      +0.4%
    1000  欧元区工业生产(较前月)                       10月           +0.2%     +0.6%
                     (较上年同期)                                     +0.6%     +0.6%

    12月15日当周
    
    12月15日(一)
    0815 瑞士生产者/进口物价(较前月)                   11月             --      -0.1%
                            (较上年同期)                                --      -1.1%           
        
    1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值               12月             负6       正3 
    
    12月16日(二)
    0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           12月初值        48.8      48.4
                   服务业PMI                                           48.5      47.9
                   综合PMI                                              --       47.9
    0828 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           12月初值         --       49.5
                   服务业PMI                                            --       52.1
                   综合PMI                                              --       51.7
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                  10月             --    顺差4.8 
               对全球贸易收支                                           --  顺差20.14
    0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)         12月初值         --       50.1
                   服务业PMI                                           52.4      51.1
                   综合PMI                                             52.3      51.1    
    0900 欧元区贸易收支(亿欧元)                        10月             --    顺差185 
    0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)               11月           +0.1%     +0.1%
                                (较上年同期)                          +1.3%     +1.3%
                    零售物价指数(RPI)(较前月)                         +0.1%      持平
                            (较上年同期)                              +2.3%     +2.3%
               扣除贷款的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                   持平      持平
                                        (较上年同期)                  +2.3%     +2.4%
    0930 英国PPI投入物价指数(未经季节调整，较前月)     11月           -1.6%     -1.5%
                            (未经季节调整，较上年同期)                -8.3%     -8.4%  
             PPI产出物价指数(未经季节调整，较前月)                    -0.2%     -0.3%
                            (未经季节调整，较上年同期)                -0.2%     -0.5% 
         PPI核心产出物价指数(未经季节调整，较前月)                     持平     +0.1%
                            (未经季节调整，较上年同期)                +0.8%     +0.9%       
    1000 德国ZEW经济景气判断指数                       12月            --      正11.5
                现况指数                                               --       正3.3
        
    12月17日(三)
    
    0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果           12月            2-7-0    2-7-0
　　                                                          (升息-维持利率不变-降息)
    0930 英国请领失业金人数(万人)                      11月        减少2.2   减少2.04
             按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率  截至10月三个月      5.9%       6.0%
             平均每周薪资所得(较上年)             截至10月三个月     +0.8%      +1.0%
             平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年) 截至10月三个月     +1.1%      +1.3% 
    1000 瑞士ZEW投资者信心指数                         12月            --       负7.6
    1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)       11月终值        持平        --
                                    (较上年同期)                      +0.4%     +0.3%
                扣除食品和能源的HICP(较前月)                          持平        --
                                (较上年同期)                          +0.8%     +0.7% (完)
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