《中国报摘》--中国证券报12月10日

* 头版头条:

--中国股市下跌确实引发了资金暂时的恐慌出逃，蜂拥出逃的卖盘将A股成交量再度推至历史新高。不过值得注意的是，从目前来看，支撑牛市行情的逻辑并未被破坏，短期的大幅调整并不可怕，反而给予了投资者调仓换股、重新布局的机会。

* 其他:

--商务部部长高虎城表示，下一步中国出口会有质的变化，资本输出特征将在外贸数据上有所体现。中国已到了资本输出时代，对外投资将和对外贸易结合在一起。通过“一带一路”战略，中国在进行资本输出的同时也将进行商品输出，这一趋势越来越明显。

--保监会主席项俊波表示，支持大型保险集团和社会资本投资设立专业健康险公司，支持健康服务业产业链整合和投资；加强健康险税收研究，积极争取出台优惠政策；要形成与医疗机构合作机制，发挥支付方的关键作用。

--证监会网站9日消息，东方证券股份有限公司、深圳市共进电子股份有限公司、山东玲珑轮胎股份有限公司发布首次公开发行股票招股说明书。东方证券招股说明书显示，东方证券本次发行股数不超过10亿股，发行后总股本不超过5.28亿股。

--中和农信2014年第一期公益小额贷款资产支持专项计划9日设立，发行总额5亿元人民币，由中信证券作为计划管理人和推广机构。这是证监会公布《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》以来的首单交易所证券化产品，也是国内首单公益贷款证券化项目。

--中国物流信息中心副总经济师陈中涛撰文认为，中央经济工作会议召开将释放新的政策利好，为经济发展增添了信心和动力。目前经济运行中的积极力量正在蓄积，明年尤其是二季度以后经济运行有望转平稳。