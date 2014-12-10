《中国报摘》--中国证券报12月10日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
* 头版头条:
--中国股市下跌确实引发了资金暂时的恐慌出逃，蜂拥出逃的卖盘将A股成交量再度推至历史新高。不过值得注意的是，从目前来看，支撑牛市行情的逻辑并未被破坏，短期的大幅调整并不可怕，反而给予了投资者调仓换股、重新布局的机会。
* 其他:
--商务部部长高虎城表示，下一步中国出口会有质的变化，资本输出特征将在外贸数据上有所体现。中国已到了资本输出时代，对外投资将和对外贸易结合在一起。通过“一带一路”战略，中国在进行资本输出的同时也将进行商品输出，这一趋势越来越明显。
--保监会主席项俊波表示，支持大型保险集团和社会资本投资设立专业健康险公司，支持健康服务业产业链整合和投资；加强健康险税收研究，积极争取出台优惠政策；要形成与医疗机构合作机制，发挥支付方的关键作用。
--证监会网站9日消息，东方证券股份有限公司、深圳市共进电子股份有限公司、山东玲珑轮胎股份有限公司发布首次公开发行股票招股说明书。东方证券招股说明书显示，东方证券本次发行股数不超过10亿股，发行后总股本不超过5.28亿股。
--中和农信2014年第一期公益小额贷款资产支持专项计划9日设立，发行总额5亿元人民币，由中信证券作为计划管理人和推广机构。这是证监会公布《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》以来的首单交易所证券化产品，也是国内首单公益贷款证券化项目。
--中国物流信息中心副总经济师陈中涛撰文认为，中央经济工作会议召开将释放新的政策利好，为经济发展增添了信心和动力。目前经济运行中的积极力量正在蓄积，明年尤其是二季度以后经济运行有望转平稳。
--招商地产 公告，11月份，公司实现签约销售面积35.74万平方米，同比增加60.14%；签约销售金额48.32亿元，同比增加30.54%。1-11月，公司累计实现签约销售面积275.58万平方米，同比增加12.03%；签约销售金额399.66亿元，同比增加2.37%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永；审校 曾祥进)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。