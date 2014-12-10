企业并购：Cubist专利权案虽遇挫，默克仍不改收购初衷

标题新闻：加拿大总理特鲁多促请美国总统特朗普不要退出NAFTA，指结果会适得其反 - 消息
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透12月9日 - 美国第二大制药商默克 周二表示，将继续推进以84亿美元收购Cubist Pharmaceuticals Inc 的计划。虽然一项法庭裁定可能会加速Cubist畅销药品的非专利药(generic drug)推出，但默克仍预计该交易可提升公司长期获利。
默克股价收盘跌3.02%，报60.0100美元。Cubist收跌4.74%，报95.83美元。
默克上周五宣布计划收购Cubist。后者的旗舰产品是获得普遍使用的皮肤感染抗生素药物Cubicin。此项交易可使默克进军抵抗超级病菌的药物市场。
美国特拉华州联邦地区法官Gregory Sleet周一判决Cubicin的四项专利无效，并裁定Hospira Inc 最快可在2016年推出Cubicin的非专利药，比华尔街预期时间提前两年。
默克在周二的新闻稿中表示，仍预计会在2015年第一季度完成收购Cubist的交易，并称可能会对Sleet的裁决提起上诉。(完) (编译 王颖；审校 张明钧)
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路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透伦敦4月27日 - 英镑兑欧元周四升0.8%，至周日法国大选第一轮投票前的最高水平，对市场友好的马克龙获胜的消息曾推动欧元急升。