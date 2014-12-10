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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 08:34 BJT

俄罗斯金融：央行本周料将升息，收紧流动性以扶助卢布

路透伦敦12月9日 - 货币市场反映出未来几个月融资成本大幅攀升迹象，俄罗斯央行本周政策会议需大幅升息来支撑卢布的压力正在增加。

迄今俄罗斯央行在阻止卢布跌势方面一直无能为力。央行周四将召开会议，分析师预期将上调主要借款利率100个基点至10.5%。

“央行面临本周必须升息的巨大市场压力，行动稍不如预期将导致俄罗斯资产价格普遍大幅震荡。”法国兴业新兴市场策略主管Bernd Berg表示。

“你们看到利率市场非常恐慌。央行必须介入，结合升息和收紧流动性等手段应对恐慌。”(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
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