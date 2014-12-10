版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 08:31 BJT

修正-标题新闻：新西兰乳品商恒天然(Fonterra)预计，截至2020年的中国需求增长4%，低于年初预计的7%

(补齐漏字恒天"然") 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐