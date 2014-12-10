英国个股：美国延长对渣打是否违反制裁规定的调查

路透12月9日 - 根据周二提交的文件，渣打银行 还将面临为期三年的调查，审查其是否遵守美国针对某些国家的制裁规定。文件还提到，该行目前正在接受另一项调查。

美国当局针对渣打是否违反美国对伊朗等国制裁规定展开调查，该行最初与美国司法部以及曼哈顿地区检察官达成的延缓起诉协议即将于周三到期。

延长调查时间意味着该行将在更长时间内面临更为严格的监控，且有可能受到更严厉的处罚。

曼哈顿地区检察官办公室发言人Joan Vollero表示，未来三年中任何时候都有可能取消延缓起诉，并对渣打提出刑事起诉。

渣打在声明中表示，同意延长调查期，并将与当局合作以满足有关规定的要求。

美国司法部称，提出延长调查部分是因为其掌握了有关信息，显示渣打“可能在过去违反了”美国的制裁规定，时间就在2007年之后。

司法部表示，还需要更多时间来调查是否存在违规情况，以及是否为故意。

路透在10月曾报导，有关当局正在调查渣打是否违反制裁规定，与由伊朗控制的迪拜实体进行银行业务往来。

渣打表示，正在积极配合最新调查。

渣打股价今年下挫30%，之前该银行表示，2014年可能连续第二年出现盈利下滑，因在韩国录得亏损，且坏账损失上升。该股周二在英国市场收跌1.2%，报9.443英镑。(完)