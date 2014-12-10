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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 08:40 BJT

中美贸易：美国证实对进口自中国的水处理化学品征收反倾销税

路透华盛顿12月9日 - 美国周二证实，将对进口自中国的水处理化学品征收高额进口关税。之前这些化学品被诉获得了不公平补贴，在美国市场售价过低。

美国商务部最终裁定，对进口自中国的次氯酸钙征收210.52%的反倾销关税和65.85%的反补贴关税。这是一种用于水质氯化处理和消毒的化学剂。

受此关税影响的公司包括中国石化 子公司中国石化国际事业有限公司(China Petrochemical International)、湖北鼎龙化学股份有限公司 、天津津滨国际贸易公司和武汉瑞富阳化工有限公司。

提出申诉的是Arch Chemicals。估计美国2013从中国进口了价值810万美元的次氯酸钙。

此项裁定有待美国国际贸易委员会(ITC)的终裁，终裁将于2015年1月22日出炉。(完) (编译 王颖；审校 张明钧)
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