中国个股：浦发银行完成首期150亿元优先股发行，26家机构参与认购

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透上海12月10日 - 中国中型股份制银行--浦发银行 周三公告称，其已完成首期150亿元人民币的优先股发行，包括保险企业、基金公司等在内的26家机构参与认购，票面利率确定为6%。
公告显示，本次认购超过10亿元的机构包括中国平安 旗下的平安资产管理、平安人寿和平安财险三家子公司，每家均认购11.47亿元；交银施罗德资产管理公司认购11.54亿元；华宝信托、永赢基金管理公司、易方达基金管理公司和泰康资产管理公司每家分别认购11.47亿元。
按发行条款，浦发银行的优先股在五年时间采取固定股息率支付股息，票面股息率包括基准利率和固定溢价，首期基准利率为发行期首日前20日中债国债收益率曲线中五年期国债收益率的均值，即3.44%，固定溢价为票面利率减去基准利率，即2.56%，固定溢价一经确定不再调整。
浦发银行确定了一旦触发强制转股条款，其转股价格为10.96元／股，该价格是去年末该行的每股净资产。
浦发银行计划发行300亿元优先股，其中150亿元在今年内完成发行。
最近，一些上市银行发行的优先股，票面年利率不约而合地都定在6%，例如农业银行 400亿元优先股、工商银行 在境外发行的优先股。
浦发银行周二收报12.65元，过去一个月累计上涨24.3%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。