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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 08:26 BJT

中国个股：浦发银行完成首期150亿元优先股发行，26家机构参与认购

路透上海12月10日 - 中国中型股份制银行--浦发银行 周三公告称，其已完成首期150亿元人民币的优先股发行，包括保险企业、基金公司等在内的26家机构参与认购，票面利率确定为6%。

公告显示，本次认购超过10亿元的机构包括中国平安 旗下的平安资产管理、平安人寿和平安财险三家子公司，每家均认购11.47亿元；交银施罗德资产管理公司认购11.54亿元；华宝信托、永赢基金管理公司、易方达基金管理公司和泰康资产管理公司每家分别认购11.47亿元。

按发行条款，浦发银行的优先股在五年时间采取固定股息率支付股息，票面股息率包括基准利率和固定溢价，首期基准利率为发行期首日前20日中债国债收益率曲线中五年期国债收益率的均值，即3.44%，固定溢价为票面利率减去基准利率，即2.56%，固定溢价一经确定不再调整。

浦发银行确定了一旦触发强制转股条款，其转股价格为10.96元／股，该价格是去年末该行的每股净资产。

浦发银行计划发行300亿元优先股，其中150亿元在今年内完成发行。

最近，一些上市银行发行的优先股，票面年利率不约而合地都定在6%，例如农业银行 400亿元优先股、工商银行 在境外发行的优先股。

浦发银行周二收报12.65元，过去一个月累计上涨24.3%。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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