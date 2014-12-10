版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 08:33 BJT

《中国重要政经日程》--12月10日

==========================今日重要政经日程==========================

12月10日（周三）

--中央经济工作会议继续召开。

*--上午10时 国家卫生计生委新闻发布厅召开例行新闻发布会，介绍控烟法制化建设情况、公布各省卫生计生委新闻发言人名单。

--第十四届中国经济论坛在北京举行。论坛主题：创新是中国发展的新引擎。

==========================近期重要政经日程==========================

12/12（周五）

--由中国国际友好联络会主办的“三亚·财经国际论坛”定于12月12日-14日在海南省三亚市召开。主题为：新经济 新平衡。

--“2014(第三届)中国对冲基金年会”定于12月12日-13日在杭州召开。主题为：《对冲基金新时代：财富管理新格局与新挑战》。

12/13（周六）

*--上午9:30 由中共拉萨市委、市政府与中国社会科学院马克思主义研究院联合举办的“城市基本公共服务满意度评价理论研讨会暨《公共服务蓝皮书（2014）》发布会在拉萨市举行。

12/14（周日）

--由中国经济体制改革研究会产业改革与企业发展委员会主办的“第二届中国产业改革发展年会”在北京举办。

12/20（周六）

--“2014中国城市发展市长论坛暨‘中国价值城市及贡献企业’颁奖盛典”定于12月20日-21日在北京举行。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (整理 倪蔚丹)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐