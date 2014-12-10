《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月10日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透香港12月10日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7528港元 ) 标准普尔500指数 周二收盘接近持平，道琼工业指数 小跌51.28点，或0.29%，至17,8 01.2点，因有关全球经济疲软以及政治动荡的担忧，与科技和能源股的涨势抵消。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 131.070 -1.68 62011 10.162 1.01 中国铝业 10.790 -2.44 72490 3.346 -0.71 中国移动 58.910 -2.14 208818 91.343 -0.44 中国人寿 51.690 -4.38 51069 26.716 -1.23 中石油 105.730 -1.00 25430 8.197 -0.52 中石化 79.650 -2.29 42190 6.175 -0.72 汇丰控股 49.040 -1.57 1464813 76.039 -0.73 中电信 58.440 -1.77 7690 4.531 -1.08 中国联通 13.750 -3.10 139594 10.660 0.19 兖州煤业 8.160 -4.00 44458 6.326 -1.92 华能国际 49.350 -0.26 10810 9.565 -0.36 南方航空 23.160 -0.77 25355 3.591 -1.34 东方航空 23.320 -3.36 6347 3.616 -0.66 中芯国际 4.930 1.44 27547 0.764 -0.72 （完） (整理 梁慧仪)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。