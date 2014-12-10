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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 08:27 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月10日

路透香港12月10日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(
1美元=7.7528港元 )    
    
    标准普尔500指数 周二收盘接近持平，道琼工业指数 小跌51.28点，或0.29%，至17,8
01.2点，因有关全球经济疲软以及政治动荡的担忧，与科技和能源股的涨势抵消。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量  ADR折合每股普通股  较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       131.070   -1.68      62011            10.162       1.01
 中国铝业                      10.790   -2.44      72490             3.346      -0.71
 中国移动                      58.910   -2.14     208818            91.343      -0.44
 中国人寿                      51.690   -4.38      51069            26.716      -1.23
 中石油                       105.730   -1.00      25430             8.197      -0.52
 中石化                        79.650   -2.29      42190             6.175      -0.72
 汇丰控股                      49.040   -1.57    1464813            76.039      -0.73
 中电信                        58.440   -1.77       7690             4.531      -1.08
 中国联通                      13.750   -3.10     139594            10.660       0.19
 兖州煤业                       8.160   -4.00      44458             6.326      -1.92
 华能国际                      49.350   -0.26      10810             9.565      -0.36
 南方航空                      23.160   -0.77      25355             3.591      -1.34
 东方航空                      23.320   -3.36       6347             3.616      -0.66
 中芯国际                       4.930    1.44      27547             0.764      -0.72
 （完）

 (整理　梁慧仪)
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