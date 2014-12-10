《新兴市场重要经济事件预告》--12月10日-12月17日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
(除特别说明外，均为GMT时间)
12月10日(三)
伦敦--英国-阿尔及利亚投资论坛。发言人包括阿尔及利亚总理、财长、能源部长和央行总裁。
阿布扎比--阿布扎比财政部主办第七届经济合作暨发展组织(OECD)高阶预算官员年会(至12月11日)。
安卡拉--土耳其央行召开新闻发布会，公布2015年货币和汇率政策(0800)。
布达佩斯--匈牙利央行公布11月利率制定会议的会议记录(1300)。
12月11日(四)
利马--秘鲁央行宣布利率决议。
莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决议。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执委会会议。
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议。
首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。
雅加达--印尼央行召开理事会会议。
温特和克--纳米比亚央行召开货币政策会议。
加尔各答--印度央行召开中央委员会会议，央行总裁拉詹和副总裁将出席。
12月12日(五)
罗马--“投资欧洲”会议(至12月13日)，发言者包括波兰财长Mateusz Szczurek、法国财长萨潘和经济合作暨发展组织(OECD)副秘书长玉木林太郎。
坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策决定。
温特和克--纳米比亚央行宣布货币政策决议。
新德里--印度央行总裁拉詹在Bharat Ram纪念馆发表演说(0500)。
12月13日(六)
印度艾瓦--印度央行总裁拉詹参加第16届Neemrana会议(1030)。
12月15日(一)
暂无重要经济事件。
12月16日(二)
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议，预计不宣布利率决定。
布达佩斯--匈牙利央行召开货币委员会会议。
12月17日(三)
萨格勒布--克罗地亚央行召开理事会会议。
布拉格--捷克央行召开货币政策会议。
曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 张若琪)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。