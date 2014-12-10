中国新股：东方证券拟发行不超10亿股A股补充资本金等--预披露

路透上海12月10日 - 中国证券监督管理委员会网站上的新股发行预披露材料显示，东方证券拟发行不超过10亿股A股，占本次发行后总股本比例不超过18.93%，拟申请上海证券交易所上市。

东方证券表示，本次募集资金在扣除发行费用后，将用于补充公司资本金，补充公司营运资金，以扩大业务规模，优化业务结构，发行后总股本将不超过52.82亿股，主承销商为光大证券。

预披露材料并显示，公司发行前持股5%以上股东有三个，分别为申能(集团)有限公司，持股38.38%；上海海烟投资管理有限公司，持股7.15%；和文汇新民联合报业集团，持股6.42%。

今年前九个月公司实现营业收入35.33亿元人民币，归属于母公司股东的净利润14.28亿元，基本每股收益0.33元，其中证券自营业务是公司主要业务之一，前九个月自营业务收入(金融工具投资收益与公允价值变动收益之和)为25.48亿元，占营收比例为72.14%。

中国证监会自今年6月重启A股IPO后，均维持每个月核准一批新股首发申请的节奏。(完)

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