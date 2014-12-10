版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 08:37 BJT

中国个股：北京银行拟非公开发行不超过150亿元优先股

路透上海12月10日 - 中国城市商业银行北京银行 周三公告称，拟非公开发行不超过1.5亿股优先股，募集资金总额不超过150亿元人民币，用于补充该行的其他一级资本。

公告显示，优先股的发行对象为符合法律规定的合格投资者，每次发行对象不得超过二百人，采用分阶段调整的股息率，采用非累积股息支付方式。

同其他银行股一样，北京银行的优先股亦设置强制转股条款，其初始强制转股价格为9.13元。

北京银行发行优先股的方案，尚需获得公司股东大会通过及监管部门审核批准。

北京银行周二收报9.11元，过去一个月累计上涨11.5%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐