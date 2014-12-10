中国个股：北京银行拟非公开发行不超过150亿元优先股

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透上海12月10日 - 中国城市商业银行北京银行 周三公告称，拟非公开发行不超过1.5亿股优先股，募集资金总额不超过150亿元人民币，用于补充该行的其他一级资本。
公告显示，优先股的发行对象为符合法律规定的合格投资者，每次发行对象不得超过二百人，采用分阶段调整的股息率，采用非累积股息支付方式。
同其他银行股一样，北京银行的优先股亦设置强制转股条款，其初始强制转股价格为9.13元。
北京银行发行优先股的方案，尚需获得公司股东大会通过及监管部门审核批准。
北京银行周二收报9.11元，过去一个月累计上涨11.5%。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。