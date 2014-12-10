《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月10日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
*工商时报：
--行政院长毛治国周一拜会立院院长王金平后，即刻就王金平所提的七大民生政策进行盘点。政府高层表示，毛治国对每项政策都会有弹性作法，其中大户条款一定会调整，弱势者奖金及各类所得的健保补充保费扣缴门槛将检讨调整。
--金管会主委曾铭宗表示，会请相关单位比较亚洲股市的开盘及收盘时间，了解交易时间是否影响台股竞争力及投资人交易意愿，中长期可研议是否有延长交易时间的必要性。
*经济日报：
--立法院最快下周排审新版电价公式，依照政院版规划，未来电价每年10月调整，将设每度0.1台币的重建成本，让台电十年内补平2,000多亿元累计亏损。新版电价公式上路后，电价取决于国际燃料价格走势，新版公式会比旧版更反映现况。
--巩固台北101经营权，财政部决定主动出击，向顶新以外的民股寻求收购股权，目标是让泛公股持股可以过半。民股包括中信金 、新光人寿及国泰金 等，都是可能洽询对象
--大陆海协会会长陈德铭昨日率经贸交流团来台参访，他以中韩、中澳自贸协定谈判为例说，这个世界竞争很厉害，不开放是没有出路的，两岸不仅要进一步开放，还要想一想如何应对全球化的趋势。
--台新金控 丧失彰化银行 经营权之后，昨日大动作反击，除了提起民事诉讼，要求财政部赔偿100亿台币，另也针对财政部违反2005年公文精神，在前日彰银临股会上〞多取得的〞董事席次，进行假处分。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。