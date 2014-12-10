《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月10日

*工商时报：

--行政院长毛治国周一拜会立院院长王金平后，即刻就王金平所提的七大民生政策进行盘点。政府高层表示，毛治国对每项政策都会有弹性作法，其中大户条款一定会调整，弱势者奖金及各类所得的健保补充保费扣缴门槛将检讨调整。

--金管会主委曾铭宗表示，会请相关单位比较亚洲股市的开盘及收盘时间，了解交易时间是否影响台股竞争力及投资人交易意愿，中长期可研议是否有延长交易时间的必要性。

*经济日报：

--立法院最快下周排审新版电价公式，依照政院版规划，未来电价每年10月调整，将设每度0.1台币的重建成本，让台电十年内补平2,000多亿元累计亏损。新版电价公式上路后，电价取决于国际燃料价格走势，新版公式会比旧版更反映现况。

--巩固台北101经营权，财政部决定主动出击，向顶新以外的民股寻求收购股权，目标是让泛公股持股可以过半。民股包括中信金 、新光人寿及国泰金 等，都是可能洽询对象

--大陆海协会会长陈德铭昨日率经贸交流团来台参访，他以中韩、中澳自贸协定谈判为例说，这个世界竞争很厉害，不开放是没有出路的，两岸不仅要进一步开放，还要想一想如何应对全球化的趋势。

--台新金控 丧失彰化银行 经营权之后，昨日大动作反击，除了提起民事诉讼，要求财政部赔偿100亿台币，另也针对财政部违反2005年公文精神，在前日彰银临股会上〞多取得的〞董事席次，进行假处分。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。