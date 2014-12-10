《香港报摘》--信报12月10日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
**头版头条**
--内地收紧企业债回购融资，总值达1.3万亿元人民币、多达1,043间公司债券再不能用作借钱，导致债市融资受限，迫使机构投资者紧急抛售其他资产应对流动性危机，A股率先成为抛售目标。
**其他**
--据港交所 股权资料披露，腾讯 主席马化腾于今年12月在场内共减持约2,511万股腾讯，套现约30亿港元，持股量由10.13%减至9.87%。
--恒大地产 昨天公告因为与国藏集团 未能达成共识，宣布早前计划的认购国藏股份的交易将不会进行。
--华润创业 首席财务官黎汝雄表示，与Tesco的中国合营仍约有100间店舖需2至3年才能扭亏，但已较预计的3至5年为短。
--中信股份 （前称中信泰富）于2008年投资澳元累计外滙期权合约（Accumulator）造成巨亏，早前被11位小股东控告中信及五名前高层损害小股东利益，索偿共53万港元，案件昨天提讯。(完)
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲；审校 梁慧仪/林高丽)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。