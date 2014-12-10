《香港报摘》--信报12月10日

**头版头条**

--内地收紧企业债回购融资，总值达1.3万亿元人民币、多达1,043间公司债券再不能用作借钱，导致债市融资受限，迫使机构投资者紧急抛售其他资产应对流动性危机，A股率先成为抛售目标。

**其他**

--据港交所 股权资料披露，腾讯 主席马化腾于今年12月在场内共减持约2,511万股腾讯，套现约30亿港元，持股量由10.13%减至9.87%。

--恒大地产 昨天公告因为与国藏集团 未能达成共识，宣布早前计划的认购国藏股份的交易将不会进行。

--华润创业 首席财务官黎汝雄表示，与Tesco的中国合营仍约有100间店舖需2至3年才能扭亏，但已较预计的3至5年为短。

--中信股份 （前称中信泰富）于2008年投资澳元累计外滙期权合约（Accumulator）造成巨亏，早前被11位小股东控告中信及五名前高层损害小股东利益，索偿共53万港元，案件昨天提讯。(完)

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