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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 08:47 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息12月10日

**上海证券报**

--市场剧烈震荡，杠杆基金周二大面积下跌，其中，58只杠杆基金跌停。在整体溢价率持续较高的打压下，分级基金A份额的隐含收益率大幅上行，投资价值已开始显现。

--记者获悉，保监会本周向各保险机构下发《关于保险资金运用属地监管试点工作有关事项的通知》，已授权北京、上海、江苏、湖北、广东、深圳等6个保监局代行部分保险资金运用监管职权。

**证券时报**

--A股市场狂欢后突然暴跌，监管层紧急致电券商了解市场剧变对各项业务的影响。据了解，监管层要求各券商提供对后市的走向观点，以及包括自营、固定收益和资本中介在内，各项业务应对市场暴跌的数据。

--大商所昨日发布《关于玉米淀粉期货合约上市交易有关事项的通知》，确定自2014年12月19日（星期五）起上市交易玉米淀粉期货，通知同时对玉米淀粉期货合约上市交易有关事项进行了明确。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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