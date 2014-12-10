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市场报道 | 2014年 12月 10日 星期三 08:59 BJT

路透调查：美国上周原油库存料下降，而油品库存增加

路透12月9日 - 周二公布的路透调查显示，美国上周商业原油库存料
减少，而油品库存可能增加。
    
    受访七位分析师平均预期，12月5日止当周美国原油库存下降220万桶
。这项调查是在美国能源部下属能源资料协会(EIA)公布一周库存报告前
进行的。
    
    包括取暖油和柴油在内的馏分油库存料增加90万桶，汽油库存料增加
260万桶。
    
    “我们预计原油库存下降，因为年底缴税因素促使各企业允许库存减
少，”Price Futures Group的分析师Phil Flynn称。
    
    EIA数据显示，11月28日止当周，美国原油库存降幅超过预期，因炼
厂提高产出；同期汽油和馏分油库存均增加。
    
    美国石油协会(API)周二晚些时候公布，上周原油库存增加440万桶至
3,774亿桶，库欣原油库存增加92.1万桶。
    
    API数据还显示，汽油库存增加670万桶，馏分油库存增加430万桶。
    
    根据调查，上周炼厂产能利用率料上升0.2个百分点至93.6%。

    EIA将于周三1430GMT公布其库存报告。(完)
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