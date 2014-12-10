台湾个股：台新金控向财政部提起诉讼，求偿百亿台币

路透台北12月10日 - 官民共治的彰银 在日前董监事改选落幕之后，台新金控 周二晚间随即表示，正式对财政部提起诉讼，求偿百亿台币。

台新金在重大讯息公告中指出，12月8日彰银股东会选举结果，造成公司重大损害，已委请律师向台湾台北地方法院对财政部提起民事诉讼，请求救济。

彰化银行周一召开股东会进行董事改选，第二大股东--财政部取得其中过半席次，包括四席一般董事、两席独立董事，在与台新金控的竞争中取得更有利席位。

台新金控先前曾表示表示，若台新金控在彰银董事改选中席次未能过半，则今年将提列上百亿台币损失，且因台新金迟迟未能顺利并购彰银，外资股东相当不能理解，可能因此减持台新金持股。

2005年台湾政府实施二次金改，当时台新金于以明显高于市价的每股26.12台币价格标下彰银特别股，持股22.55%成为彰银最大股东。但随后金融改革的过程外界有颇多质疑。

台新金与彰银之间因合并、经营权的争议一直不断，本次董监改选再度挑起台新金与财政部间主导权的敏感神经，双方在征求委托书上各自较劲，希冀取得更有利的董监席次。

本地媒体报导，总统府资政陈冲昨日表示，此次彰银董监事改选，财政部〞只看到一个中，没有看到大和小〞，也就是只顾及政府（中）立场，没有想到国家（大）的立场和投资人（小）的问题。