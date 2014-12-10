台湾个股：台新金控向财政部提起诉讼，求偿百亿台币

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透台北12月10日 - 官民共治的彰银 在日前董监事改选落幕之后，台新金控 周二晚间随即表示，正式对财政部提起诉讼，求偿百亿台币。
台新金在重大讯息公告中指出，12月8日彰银股东会选举结果，造成公司重大损害，已委请律师向台湾台北地方法院对财政部提起民事诉讼，请求救济。
彰化银行周一召开股东会进行董事改选，第二大股东--财政部取得其中过半席次，包括四席一般董事、两席独立董事，在与台新金控的竞争中取得更有利席位。
台新金控先前曾表示表示，若台新金控在彰银董事改选中席次未能过半，则今年将提列上百亿台币损失，且因台新金迟迟未能顺利并购彰银，外资股东相当不能理解，可能因此减持台新金持股。
2005年台湾政府实施二次金改，当时台新金于以明显高于市价的每股26.12台币价格标下彰银特别股，持股22.55%成为彰银最大股东。但随后金融改革的过程外界有颇多质疑。
台新金与彰银之间因合并、经营权的争议一直不断，本次董监改选再度挑起台新金与财政部间主导权的敏感神经，双方在征求委托书上各自较劲，希冀取得更有利的董监席次。
本地媒体报导，总统府资政陈冲昨日表示，此次彰银董监事改选，财政部〞只看到一个中，没有看到大和小〞，也就是只顾及政府（中）立场，没有想到国家（大）的立场和投资人（小）的问题。
工商时报指出，金管会主委曾铭宗9日上午亲自会见台新金董事长吴东亮，了解台新已对财政部提起民事诉讼，要求恢复对彰银的经营权。同时台新金年底将一次认列148亿台币彰银的投资损失，金管会也承诺，会比照中信金 、兆丰金 ，给台新金〞一定时间〞去处理彰银问题。 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。