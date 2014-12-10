美国政经：国会解决政策争议，达成1.1万亿美元支出法案

路透华盛顿12月9日 - 国会协商人士周二解决了政策争议，达成一项1.1万亿(兆)美元的支出法案，但预计仍需要一项延期的权宜措施来避免美国政府在周四午夜停摆。

众议院共和党议员已准备好同意将一项短期融资延长一至两日，让参议院有更多时间排除可能导致法案逾时过关的程序阻碍。

协商僵持不下，给这项支出法案带来一些戏剧化发展。虽然共和党保守派要求冻结奥巴马总统移民命令的经费，但该项支出法案料在跌跌撞撞中获得通过。奥巴马的移民令允许数以百万计的非法移民留在美国工作及生活。

在删除了一些争议性的金融服务条款之后，这项规模庞大的法案终于排除了最后障碍。那些争议点将另外予以讨论。

预计法案全部细节将在周二晚间公布。