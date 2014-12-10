美国政经：国会解决政策争议，达成1.1万亿美元支出法案

标题新闻：欧盟贸易执委玛姆斯托姆表示，英国退欧后欧盟肯定将与其签署自由贸易协定
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿12月9日 - 国会协商人士周二解决了政策争议，达成一项1.1万亿(兆)美元的支出法案，但预计仍需要一项延期的权宜措施来避免美国政府在周四午夜停摆。
众议院共和党议员已准备好同意将一项短期融资延长一至两日，让参议院有更多时间排除可能导致法案逾时过关的程序阻碍。
协商僵持不下，给这项支出法案带来一些戏剧化发展。虽然共和党保守派要求冻结奥巴马总统移民命令的经费，但该项支出法案料在跌跌撞撞中获得通过。奥巴马的移民令允许数以百万计的非法移民留在美国工作及生活。
在删除了一些争议性的金融服务条款之后，这项规模庞大的法案终于排除了最后障碍。那些争议点将另外予以讨论。
预计法案全部细节将在周二晚间公布。
这项包括多项支出用途的法案，将使政府国内支出大致持平于上年，并为西非爆发埃波拉疫情提供紧急资金。当前的政府开支授权将在美东时间周五上午12:01到期。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。