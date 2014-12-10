《香港报摘》--经济日报12月10日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
**头版头条**
--内地股市昨剧烈波动，沪指升至逼近3,100点的49月新高后暴跌5.4%，失守3,000点及2,900点，为逾五年最大单日跌幅，全日波幅达8.5%。沪深两市成交突破1.2万亿元人民币，再创历史新高。
**其他**
--阿里巴巴影业 宣布，新聘审计师的调查报告指，须为上半年的投资及应收帐等，进行最多3.2亿港元的减值，预计将令今年上半年的利润下降最多3.9亿港元。
--中港两地人民币拆息飙升，加剧香港银行上调存款利率压力，交银香港昨把半年及九个月存款利息上调，加幅介乎0.12厘至0.14厘。
--两年前人民币债券在伦敦出现，惟直到今年6月，人民银行才委任建设银行 担任伦敦清算行，三个月内清算已达3,000亿元人民币。(完)
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台湾报摘 (整理 潘嘉玲；审校 梁慧仪/曾祥进)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。