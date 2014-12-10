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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 09:03 BJT

《香港报摘》--经济日报12月10日

**头版头条**

--内地股市昨剧烈波动，沪指升至逼近3,100点的49月新高后暴跌5.4%，失守3,000点及2,900点，为逾五年最大单日跌幅，全日波幅达8.5%。沪深两市成交突破1.2万亿元人民币，再创历史新高。

**其他**

--阿里巴巴影业 宣布，新聘审计师的调查报告指，须为上半年的投资及应收帐等，进行最多3.2亿港元的减值，预计将令今年上半年的利润下降最多3.9亿港元。

--中港两地人民币拆息飙升，加剧香港银行上调存款利率压力，交银香港昨把半年及九个月存款利息上调，加幅介乎0.12厘至0.14厘。

--两年前人民币债券在伦敦出现，惟直到今年6月，人民银行才委任建设银行 担任伦敦清算行，三个月内清算已达3,000亿元人民币。(完)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲；审校 梁慧仪/曾祥进)
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