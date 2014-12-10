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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 09:03 BJT

五矿期货：中国期指持仓高位回落，对后市不宜过分乐观

以下内容节选自12月10日的《期货日报》：

周二大盘剧烈振荡，期指主力合约1412振幅达到466点，创下期指上市以来最大值。盘中持仓再创出26.3万手历史新高，期指当日成交创历史新高293万手。盘后期指持仓骤降2.7万余手至21.5万手，与上周三持仓水平持平。当月合约持仓激降2.4万余手，是该合约3周以来最低水平。

结合IF主力合约盘中持仓的变化来看，期指早盘减仓上行，同时基差走高，应是空单止损离场。而午盘减仓下行，基差从日升水80点持续回落至贴水20多点状态，反映出多单快速出逃。总体情况来看，日内波动剧烈导致短线资金离场，而盘中套利盘平仓也是持仓回落的原因之一。从持仓增长率的表现来看，期指持仓高位后快速的回落，都与行情启动阶段性调整的时间点相吻合，对后市不宜过分乐观。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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