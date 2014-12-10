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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 09:18 BJT

更新版 1-日本数据：经济脱离衰退举步维艰，大型制造业者信心下滑

日本央行短观调查料显示，第四季大型企业信心基本持平，这令央行乐观的经济前景预估进一步笼罩疑云。油价下滑预期会迫使日本央行调降通胀预估，要实现2%的目标变得更加困难。

BSI调查显示，日本企业预期2015年3月止的当前年度资本支出较上年度增加4.9%，低于前次调查的成长5.7%。

该季度调查显示，非制造业企业信心亦降至正3.4，7-9月为正10.2，从而使得整体大型企业信心在正5.0。

1-3月服务业企业信心料升至正4.5，整体大型企业信心料保持不变。(完)

(编译 李春喜/李婷仪/孙茉莉; 审校 龚芳/杜明霞/张荻)
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