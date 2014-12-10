徽商期货：食糖新榨季郑糖期货合约走势料近弱远强

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
以下内容节选自12月10日的《期货日报》：
随着国内进入减产周期，食糖供应过剩的局面将得到一定缓解。受季节性因素的影响，预计各合约走势也会有所分化。
截至12月8日，全国开榨糖厂约77家，较去年同期减少63家，减幅达45%。本榨季各主产区糖厂开榨时间也较往年推迟不少。新榨季糖厂开榨时间推迟，直接会影响到新糖上市的量和速度。新榨季糖厂开榨时间推迟和新糖上市量减少也是11月中上旬糖价反弹的重要因素，亦为新榨季糖价变动增添不确定性。
目前郑糖仍在随商品大势走跌，新糖上市推迟或对糖价影响力度有限。结合新榨季中国糖市的供需状况以及季节性影响因素，预计1501合约随着交割日的临近，将向现货价格靠拢。1505合约系“空头”合约，所对应的基本面是生产旺季，而需求相对清淡，故有进一步走跌的可能性，建议持空或逢高沽空操作为主，同时糖厂要适度卖出保值。1509合约对应的基本面是生产结束，而消费需求相对较好，因此价格不宜过分看空，根据需要甚至可以在相对低点少量买入，但不要盲目抄底。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。