徽商期货：食糖新榨季郑糖期货合约走势料近弱远强

截至12月8日，全国开榨糖厂约77家，较去年同期减少63家，减幅达45%。本榨季各主产区糖厂开榨时间也较往年推迟不少。新榨季糖厂开榨时间推迟，直接会影响到新糖上市的量和速度。新榨季糖厂开榨时间推迟和新糖上市量减少也是11月中上旬糖价反弹的重要因素，亦为新榨季糖价变动增添不确定性。

目前郑糖仍在随商品大势走跌，新糖上市推迟或对糖价影响力度有限。结合新榨季中国糖市的供需状况以及季节性影响因素，预计1501合约随着交割日的临近，将向现货价格靠拢。1505合约系“空头”合约，所对应的基本面是生产旺季，而需求相对清淡，故有进一步走跌的可能性，建议持空或逢高沽空操作为主，同时糖厂要适度卖出保值。1509合约对应的基本面是生产结束，而消费需求相对较好，因此价格不宜过分看空，根据需要甚至可以在相对低点少量买入，但不要盲目抄底。(完)