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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 09:07 BJT

民生期货：上海螺纹钢期货受宏观政策利好刺激市场情绪好转

以下内容节选自12月10日的《期货日报》：

螺纹钢在接近2400元/吨底部小幅反弹之后，最近维持窄幅整理走势。整体上看，螺纹钢供需基本面疲弱仍然没有改观，但政策面利好频出，央行货币政策转向宽松，各地地方政府不断出台房地产救市政策，市场情绪有所好转。

在宏观政策面转暖与供需基本面疲弱的博弈之下，螺纹钢短期内维持振荡走势。对比2009-2012年同时期螺纹钢的走势，在宏观经济政策不断加码的条件下，中期螺纹钢反弹依然可期。鉴于在上涨过程中，主力合约波动率较大的特点，建议买入1505合约，卖出1509合约。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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