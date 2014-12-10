全球金融：较多企业预期美元走强有助企业获利--调查

标题新闻：加拿大总理特鲁多促请美国总统特朗普不要退出NAFTA，指结果会适得其反 - 消息
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约12月9日 - 一项周二公布的民间调查显示，全球企业财务主管中，认为美元走强有助企业获利者，多于认为会带来不利影响者。
根据财务专业人士协会(AFP)的年度企业展望调查，24%企业财务主管和财务长称，他们预期美元走强将增进其2014年企业获利，19%则称预期有“不利”影响。
而对2015年的展望则差不多相同。
“(美元)走升部分是因为美国相对于全球其他多数地方的经济更为强劲，尤其是部份欧洲和亚洲地区在2014年要么濒临衰退，要么就是已陷入衰退。”报告称。
AFP警告称，美元上涨令美国出口变贵，影响到企业对生产地、销售市场，及企业现金存放形式等的决策。该协会位于马里兰州的Bethesda。
逾半数财务主管预期，美元兑欧元和日圆明年将进一步升值。
40%受访主管预期美元兑人民币明年将上涨；35%预期美元兑英镑将走强。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
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路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透伦敦4月27日 - 英镑兑欧元周四升0.8%，至周日法国大选第一轮投票前的最高水平，对市场友好的马克龙获胜的消息曾推动欧元急升。