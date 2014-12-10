全球金融：较多企业预期美元走强有助企业获利--调查

路透纽约12月9日 - 一项周二公布的民间调查显示，全球企业财务主管中，认为美元走强有助企业获利者，多于认为会带来不利影响者。

根据财务专业人士协会(AFP)的年度企业展望调查，24%企业财务主管和财务长称，他们预期美元走强将增进其2014年企业获利，19%则称预期有“不利”影响。

而对2015年的展望则差不多相同。

“(美元)走升部分是因为美国相对于全球其他多数地方的经济更为强劲，尤其是部份欧洲和亚洲地区在2014年要么濒临衰退，要么就是已陷入衰退。”报告称。

AFP警告称，美元上涨令美国出口变贵，影响到企业对生产地、销售市场，及企业现金存放形式等的决策。该协会位于马里兰州的Bethesda。

逾半数财务主管预期，美元兑欧元和日圆明年将进一步升值。