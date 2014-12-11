专栏节选：习近平拉了欧巴马一把--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自12月11日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 在历经「土石流败选」后....别想太多，我指的是欧巴马。在共和党参、众议院都过半下，这位民主党的总统似乎坐困愁城。其实，选后几周内，欧巴马已和中国签定温室气体减排协定、宣布特赦非法移民，以及发表声明支持网路中立。在最后两年的「跛鸭」任期里，欧巴马并没有躲在坚固的堡垒里，反而仍出面奋力一搏。

此外，多数人都没注意到，欧巴马政府对银行业有系统且重复地开罚，累积罚金已逾二千五百亿美元。美国以法规惩罚犯错的美国银行，受冲击的却是全球的银行，共和党胜选后，欧巴马急迫推动改革，让共和党极度不满，因为这与该党的亲商意旨相违。民主党的愤怒也不相上下，「干了六年，现在你才要开始改革？」

欧巴马再神勇，仍受限于美国《宪法》；而他的对手，中国领导人习近平，则是自邓小平之后，中国最有权力的领导人。习集众角色于一身，但中国没有《宪法》可限制他的权力扩张。

中国领导人有两大权力来源--共产党总书记和中央军委会主席，同时还是领导政策团体的主席，如经济、军事改革、资安、对台关系、外交和国家安全等。

过去中国经济都由国务院总理负责，习近平除了自己下海操盘外，也亲掌军权；今年春季，有五十三位高级将领公开声明拥戴习，在过去，这样的宣示只出现过三次。中共中央政治局前常委周永康，日前因贪污而遭逮捕，正是习近平以肃贪为名，行巩固权力之实。

习近平担任中央军委会主席并不寻常，这个位置通常都由卸任的国家主席担任，这是习近平大权一把抓的空前案例；他到底是怎样让胡锦涛放弃这个肥缺，只能任凭大家想像了。

如同欧巴马，到目前为止，习运用他的超级权力对抗邪恶，即地方性的贪污。他也发起多项行动，如改善空气品质、一胎化松绑、改革户籍制度等。不过，在习大力改革的同时，公民权利也遭严重打压；或许是这些负面的影响，加深台湾和香港的不安，抗议共产党专制的声浪日益高张。

美、中两位领导人形成有趣的对比。民主政府如美国和台湾，看似权力脆弱，甚或无能；但事实是，最近中国做的调查显示，资产逾一百万美元的家庭，希望子女在海外受教育；而资产逾一六○万美元的家庭，则已移民或打算移民。如果台湾政府如此无能，那中国为何还迫切地想拿下台湾？

美国共和党以中国反对为由，作为不签定温室气体减排协定的藉口，但讽刺的是，习近平竟成了欧巴马政府的强力后盾。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。