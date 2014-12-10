英国经济：2015年料快速成长，但过早升息是“巨大风险”--英国商会

路透伦敦12月10日 - 英国商会(BCC)周三表示，英国经济看来仍有望在2015年快速扩张，但现在调升利率将对复苏构成“巨大风险”。

英国商会下修对2014年以及未来几年的经济成长，预估今年将扩张3.0%，明后年则分别料成长2.6%和2.4%。8月时的成长预估分别为3.2%、2.8%和2.5%。

尽管2014年应该是英国自2007年以来成长最好的一年，但英国商会表示，明年政治和经济风险很大，尤其是欧元区经济蹒跚，且英国将在5月大选。

“下修经济成长预估，这是一个警讯，表示经济在取得平衡及持续复苏的道路上仍面临重重阻碍，”英国商会总干事John Longworth表示。

“只有所有政党都对长期战略性规划作出承诺，消除长久以来困扰英国成长前景的政治短视行为，才有可能实现经济的持久和均衡。”

Longworth并警告不要过早上调指标利率，“对消费者支出和抵押贷款的依赖，意谓着英国经济对利率尤其敏感，”他说，“短期利率若上升，可能给经济带来巨大风险。”

英国商会预测，首次升息会在明年第三季，利率将上调至0.75%，2016年底前可达1.75%。