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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 09:06 BJT

国泰君安期货：大商所鸡蛋期货冲高回落，远月合约不宜过度追空

以下内容节选自12月10日的《期货日报》：

鸡蛋期货近期冲高回落，受禽流感疫情不确定的影响，投资者对于近月合约较为谨慎；而受明年上半年供应仍偏紧的预期影响，远月合约可能存在上涨需求，不宜过度追空。 　　目前来看，今年禽流感疫情是否会集中爆发尚不明确，投资者对鸡蛋近月合约较为谨慎。若今年年底没有集中爆发禽流感疫情，受鸡蛋供应偏紧以及现货季节性上涨的影响，鸡蛋期货价格仍存在上涨的动能。若今年再次较为集中地爆发禽流感疫情，鸡蛋现货价格可能出现较大幅度的下跌，鸡蛋期货价格也会在短时间内出现下跌行情，利空近月合约。

但同时禽流感疫情也会影响鸡蛋供应，由于蛋鸡产蛋具有周期性，对供应的传导相对而言时间较长，中长期来看，可能会造成鸡蛋供应更加紧张，投资者可以做多远月合约、做空近月合约，对冲风险。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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