国泰君安期货：大商所鸡蛋期货冲高回落，远月合约不宜过度追空

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
以下内容节选自12月10日的《期货日报》：
鸡蛋期货近期冲高回落，受禽流感疫情不确定的影响，投资者对于近月合约较为谨慎；而受明年上半年供应仍偏紧的预期影响，远月合约可能存在上涨需求，不宜过度追空。 目前来看，今年禽流感疫情是否会集中爆发尚不明确，投资者对鸡蛋近月合约较为谨慎。若今年年底没有集中爆发禽流感疫情，受鸡蛋供应偏紧以及现货季节性上涨的影响，鸡蛋期货价格仍存在上涨的动能。若今年再次较为集中地爆发禽流感疫情，鸡蛋现货价格可能出现较大幅度的下跌，鸡蛋期货价格也会在短时间内出现下跌行情，利空近月合约。
但同时禽流感疫情也会影响鸡蛋供应，由于蛋鸡产蛋具有周期性，对供应的传导相对而言时间较长，中长期来看，可能会造成鸡蛋供应更加紧张，投资者可以做多远月合约、做空近月合约，对冲风险。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。