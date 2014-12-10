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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 09:12 BJT

期货日报：环渤海动力煤市场僵局仍待破解，因下游用户采购积极性低迷

以下内容节选自12月10日的《期货日报》：

在神华集团12月1日再次带头上调煤价之后，部分下游用户进一步减少煤炭采购量，港口煤炭发运量和港口锚地船舶数量双双显着下降，环渤海动力煤市场僵局进一步加剧。

　　经历了煤炭价格的不断下挫之后，煤炭企业深知，目前国内煤炭市场的主要问题不在于进口煤的冲击，而在于需求疲软，在于国内煤炭产能严重过剩。在这种情况下，一味降价不仅解决不了问题，反而只能使整个煤炭行业越走越艰难。而神华集团在12月初连续第三次上调煤价，即便下游用户暂时不接受甚至抵制，其也只能硬着头皮继续撑着。如果短期为了缓解市场压力，神华集团主动下调煤价，那么好不容易有所恢复的煤炭市场信心将再度坍塌，煤炭市场将重新陷入困境。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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