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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 09:11 BJT

《汇市简讯》美元/日圆盘初震荡之后寻找支撑，买盘再度浮现

0051 GMT
    
    * 美元/日圆勉强反弹，之前从119.70跌至119.18
    * 重回119.50附近，受今天薪酬结算日的东京定盘需求的助力
    * 定盘需求消化之后，可能恢复迟滞走势
    * 境外帐户以及投机客可能带头推动新一波向下
    * 第一道支撑位119.27迅速接近小时图一目均衡转换线切入位119.00
    * 阻力位在日线图一目均衡转换线切入位119.80 (完)
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