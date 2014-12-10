神凯期货：郑商所菜粕期货明显抗跌，菜籽供应有限支持市场

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
以下内容节选自12月10日的《期货日报》：
随着冬季来临，国内水产养殖进入淡季，菜粕需求明显缩减，菜粕期货进入弱势格局中。不过，当下国内菜籽供应有限，且12月中旬之后进口菜籽到港量预计有所减少，加之国内菜籽压榨持续亏损，菜粕期货将表现出明显的抗跌特征。
近几年，菜籽收储政策使得市场中流通的菜籽量明显减少。目前，国内菜籽供应有限，油厂收购量寥寥无几，只有四川、青海、内蒙古等春菜籽产地略有收购，这对国内菜粕期货产生明显支撑。
收储政策虽然利多国内菜籽价格，但导致菜籽压榨长期处于亏损中。目前，国产菜籽压榨亏损930—1240元/吨，进口菜籽压榨亏损210—260元/吨，现货压榨企业对菜粕的挺价意愿较强。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。