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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 09:29 BJT

神凯期货：郑商所菜粕期货明显抗跌，菜籽供应有限支持市场

以下内容节选自12月10日的《期货日报》：

随着冬季来临，国内水产养殖进入淡季，菜粕需求明显缩减，菜粕期货进入弱势格局中。不过，当下国内菜籽供应有限，且12月中旬之后进口菜籽到港量预计有所减少，加之国内菜籽压榨持续亏损，菜粕期货将表现出明显的抗跌特征。

近几年，菜籽收储政策使得市场中流通的菜籽量明显减少。目前，国内菜籽供应有限，油厂收购量寥寥无几，只有四川、青海、内蒙古等春菜籽产地略有收购，这对国内菜粕期货产生明显支撑。

　　收储政策虽然利多国内菜籽价格，但导致菜籽压榨长期处于亏损中。目前，国产菜籽压榨亏损930—1240元/吨，进口菜籽压榨亏损210—260元/吨，现货压榨企业对菜粕的挺价意愿较强。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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