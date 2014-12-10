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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 09:28 BJT

全球金市：金价守在七周高点附近，受避险买需提振

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，美联储不应急于撤除“在
相当长时间内”维持利率在近零水准的承诺。旧金山联邦储备银行总裁威
廉姆斯(John Williams)则表示，这一措辞依然适合当前状况。
    
    近期强劲的美国经济数据令投资者相信升息将很快到来。
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二称黄
金持仓量增加0.37%至721.81吨，这是可能带动金价的另一个因素。
    
    实货市场方面，美国铸币局表示，由于受到投资者热捧，美国鹰银币
销量连续第二年创下纪录。(完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 李爽/洪曦; 审校 戴素萍/张荻)
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