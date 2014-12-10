《台湾重要政经日程》--12月10日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
=====================今日重要政经消息============================== 12/10(三) --09:30 2014港台经贸论坛，亚太金融新契机研讨会。 --13:30 民进党中执会。 --13:30 台积电 公布11月营收数字。 --15:00 渣打经济展望说明会。 ===================================================================== 12/11(四) -- 9:00 央行总裁出席立法院财政委员会审查央行预算会议。 12/12(五) --12:00 央行标售两年期定存单，金额预定200亿台币。 12/15(一) --两岸企业家峰会召开。 --16:20 台湾央行公布11月底人民币业务相关数据。 12/16(二) --11:00 中国信托投信市场展望记者会。 12/18(四) --台湾央行举行第四季理监事会，前季重贴现率维持在1.875%不变。 12/22(一) --8:30 主计总处公布11月季调失业率，上月为3.87%。 --16:00 经济部公布11月外销订单，上月为年增13.4%。 12/23(二) --16:00 经济部公布11月工业生产指数，上月为年增8.97%。 12/24(三) --12:20 央行代财政部标售财103-9期国库券金额预定300亿台币，91天期。 12/25(四) --16:10 央行公布11月M2货币总计数年增率，10月为年增4.98%。 12/26(五) --12:20 央行代财政部标售财103-10期国库券金额预定350亿台币，182天期。 12/27 (六) --弹性调整休假补上班日，金融市场开市。 ====================================================================== 2015年 1/1(四)-1/2(五) --元旦假期与周五弹性放假一日，金融市场休市。 1/6(二) --08:30 主计总处公布12月CPI年增率，上月初值为升0.86%。 --16:10 台湾央行公布12月底外汇存底，上月底为4,214.66亿美元。 1/9(五) --16:00 财政部公布12月进出口数据，上月出口年增率为3.7%。 2/18(三)-2/23 (一) --农历春节假期，金融市场休市。 2/26(四) --16:10 央行公布2014年第四季经常帐，上季为顺差158亿美元。 2/27(五) --228纪念日逢周六，周五补假一日。 4/3(五)-4/6(一) --儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。 5/1(五) --劳动节，金融市场休市一日。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。(完) (记者 高洁如)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。