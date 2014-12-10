中国经济：推进国有资本与民营资本融合的关键在于制定细则--国务院官员

路透北京12月10日 - 中国国务院国有重点大型企业监事会主席季晓南称，发展混合所有制经济的重点和难点是国有资本与民营资本的融合，关键需要切实解决其融合过程中遇到的矛盾和问题，同时也要着力解决发展混合所有制经济的各种体制和政策障碍。

上海证券报周三刊登对其专访文章称，发展混合所有制最重要的是要充分调动国有资本与民营资本进行混合的积极性,关键是有效解决控股权之争。同时，还面临着民营资本投资能力与巨量国有资本的匹配问题、国有资本与民营资本在经营管理方面的差异问题、企业员工持股问题、有效防止国有资产流失等多方面的突出问题。

“尽快解决这些问题，直接关系到混合所有制的发展进度，关系到混合所有制经济的成败。现在，方向已经明确，关键在于细则。”季晓南称。

为此，要抓紧制定全面深化国有企业改革的有关文件，搞好总体规划和顶层设计；抓紧起草出台发展混合所有制的文件和规定，为发展混合所有制提供依据和规范；抓紧制定相关配套改革意见，为发展混合所有制创造良好条件。

他表示，要坚持自上而下的强制性推动。面对可能会遇到的既得利益对发展混合所有制的种种阻拦，必须采取由上而下的做法，重大改革方案由中央决定，同时加强对改革方案落实情况的监督检查。

积极拓展发展混合所有制的途径和方式，选择易于突破的领域和环节先行推开。相对于企业员工持股这类涉及收入分配、十分敏感的改革措施，可以选择一些重大项目对私营资本先行开放。国务院有关部门应不断推出社会资本参与投资运营的项目清单，同时，各地政府和有关部门也应抓紧提出和公布一批鼓励社会资本参与投资运营的项目清单，以确保《决定》提出的积极发展混合所有制经济的要求尽快取得实质性的重大进展。

要加快推进垄断行业的改革，自然垄断业务外，竞争业务应尽可能发展混合所有制经济，要抓紧提出金融、石油、电力、铁路、电信、资源开发、公用事业等领域对非国有资本开放的具体业务和项目。

同时，既重视增量混合也重视存量混合。积极发展混合所有制经济，一方面，要在增量混合上下功夫，尽快推进新建项目和企业吸引社会和民营资本投资；另一方面，要在存量混合上下功夫，积极推进存量国有资本的混合。要研究制定办法，促进国有控股上市公司减持国有股，使国有企业控股比例保持在合理的水平。