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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 09:27 BJT

《香港报摘》--其他报摘重要消息12月10日

**明报**

--施罗德预计明年中国经济GDP增长约6.8%，人民银行有机会再减息约1厘，亦会调低存款准备金率约2个百分点。

--万达商业地产 高级副总裁曲德君表示，经过上半年结构性业态调整，旗下＂万达商场＂出租率现已回复至100%。

**苹果日报**

--中广核 上市后将收购的台山核电厂早前被发现设计及施工出现问题，惟有关风险却未有在招股书披露。中广核最终或超支要股东埋单。

**文汇报**

--数码港主席周文耀昨表示，誓要将数码港打造为亚太区资讯科技（ICT）中心，未来计划投入2亿港元作推广。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲；审校 梁慧仪/黄凯)
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