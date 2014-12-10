欧洲个股：西班牙桑坦德银行称不考虑买断其美国汽车金融业务部门

标题新闻：欧盟贸易执委玛姆斯托姆表示，英国退欧后欧盟肯定将与其签署自由贸易协定
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路透马德里12月9日 - 西班牙桑坦德银行 称，不考虑买断其美国汽车金融业务已在股市流通的28%股权。彭博周二稍早时称该行考虑这么做。
“今天的新闻报导说桑坦德银行考虑收购Santander Consumer USA Holdings公开流通的股权。桑坦德银行正式宣布，本行没有考虑这个选项。”该行在简短的电子邮件声明中表示。
Santander Consumer USA Holdings总部位于德州，桑坦德银行拥有60%的股权，到周一为止价值约18亿美元。
Santander Consumer 周二股价收高1.7%，报18.61美元，盘中曾上涨逾13%。该股于1月在纽约证交所以每股24美元挂牌。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。