欧洲个股：西班牙桑坦德银行称不考虑买断其美国汽车金融业务部门

路透马德里12月9日 - 西班牙桑坦德银行 称，不考虑买断其美国汽车金融业务已在股市流通的28%股权。彭博周二稍早时称该行考虑这么做。

“今天的新闻报导说桑坦德银行考虑收购Santander Consumer USA Holdings公开流通的股权。桑坦德银行正式宣布，本行没有考虑这个选项。”该行在简短的电子邮件声明中表示。

Santander Consumer USA Holdings总部位于德州，桑坦德银行拥有60%的股权，到周一为止价值约18亿美元。

Santander Consumer 周二股价收高1.7%，报18.61美元，盘中曾上涨逾13%。该股于1月在纽约证交所以每股24美元挂牌。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)