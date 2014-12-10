港报社评：支持警方全面清场，不容暴力对抗执法--文汇报12月10日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
警方昨日宣布，本周四起清除金钟及中环一带的障碍物，并视乎情况，再选择合适时间处理铜锣湾“占领区”。广大市民对违法“占领行动”已忍无可忍，香港不可能容许“占中”无止境持续下去。
“占领行动”非法霸占金钟市区道路两个多月，警方一直对非法“占领者”保持容忍和克制。 如今，市民对违法“占领”非常反感，已经超越可承受的临界点，法庭针对金钟的禁制令正式生效，特区政府和社会各界都不断呼吁“占领者”遵守禁制令，尤其是学生应立刻和平撤离。警方定当协助落实禁制令，果断执法，还路于民。
尽管金钟清场在即，但有一些激进分子拒绝离开，更扬言会暴力抵抗。警方表示，若不是受到暴力冲击，不会使用武力；但若受到激进分子冲击，则绝不姑息，以维护公众安全。警方的清场行动是依法办事，任何对抗清场的行动都是公然与香港法律对抗，将会触犯藐视法庭罪。假如有人煽动以暴力对抗清场行动，更是罪加一等。奉劝示威者不要以身试法。
“占领行动”人心尽失，大势已去，任凭少数激进分子暴力抵抗也不可能扭转乾坤。香港警方执法专业克制，依法清障，维护法治名正言顺，理直气壮，获得广大市民的支持和肯定。如果激进分子以暴力抗拒警方执法，制造恶性流血冲突，这是明目张胆的暴徒所为，必将受到法律制裁。
圣诞节即将到来，全港市民都想摆脱“占中”困扰，过一个平安愉悦的节日。“占领行动”多一日，意味着香港不得安宁多一日，清除所有“占领区”是本港社会的迫切期望。(A04)
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。