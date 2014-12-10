港报社评：支持警方全面清场，不容暴力对抗执法--文汇报12月10日

警方昨日宣布，本周四起清除金钟及中环一带的障碍物，并视乎情况，再选择合适时间处理铜锣湾“占领区”。广大市民对违法“占领行动”已忍无可忍，香港不可能容许“占中”无止境持续下去。

“占领行动”非法霸占金钟市区道路两个多月，警方一直对非法“占领者”保持容忍和克制。 如今，市民对违法“占领”非常反感，已经超越可承受的临界点，法庭针对金钟的禁制令正式生效，特区政府和社会各界都不断呼吁“占领者”遵守禁制令，尤其是学生应立刻和平撤离。警方定当协助落实禁制令，果断执法，还路于民。

尽管金钟清场在即，但有一些激进分子拒绝离开，更扬言会暴力抵抗。警方表示，若不是受到暴力冲击，不会使用武力；但若受到激进分子冲击，则绝不姑息，以维护公众安全。警方的清场行动是依法办事，任何对抗清场的行动都是公然与香港法律对抗，将会触犯藐视法庭罪。假如有人煽动以暴力对抗清场行动，更是罪加一等。奉劝示威者不要以身试法。

“占领行动”人心尽失，大势已去，任凭少数激进分子暴力抵抗也不可能扭转乾坤。香港警方执法专业克制，依法清障，维护法治名正言顺，理直气壮，获得广大市民的支持和肯定。如果激进分子以暴力抗拒警方执法，制造恶性流血冲突，这是明目张胆的暴徒所为，必将受到法律制裁。

圣诞节即将到来，全港市民都想摆脱“占中”困扰，过一个平安愉悦的节日。“占领行动”多一日，意味着香港不得安宁多一日，清除所有“占领区”是本港社会的迫切期望。(A04)

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