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市场报道 | 2014年 12月 10日 星期三 09:43 BJT

全球贵金属：今年美国鹰银币销量连续第二年创纪录高位

路透纽约12月9日 - 美国铸币局周二表示，强劲的投资者需求，拉动美国鹰银币销量连续第二年创下纪录高位。

铸币局在新闻稿中称，今年至今的银币销量已经达到4,290万枚，高于去年创下的前纪录水准4,270万枚。

铸币局称，银币在12月8日销量达到495,500枚，使得总销量一举超过2013年纪录水准。

11月银币销量骤降40.8%至343万盎司。美国鹰金币销量11月减少11.1%至6万盎司。(完)

(编译 王兴亚；审校 龚芳)
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