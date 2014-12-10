全球贵金属：今年美国鹰银币销量连续第二年创纪录高位

标题新闻：加拿大总理特鲁多促请美国总统特朗普不要退出NAFTA，指结果会适得其反 - 消息
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透纽约12月9日 - 美国铸币局周二表示，强劲的投资者需求，拉动美国鹰银币销量连续第二年创下纪录高位。
铸币局在新闻稿中称，今年至今的银币销量已经达到4,290万枚，高于去年创下的前纪录水准4,270万枚。
铸币局称，银币在12月8日销量达到495,500枚，使得总销量一举超过2013年纪录水准。
11月银币销量骤降40.8%至343万盎司。美国鹰金币销量11月减少11.1%至6万盎司。(完)
(编译 王兴亚；审校 龚芳)
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透伦敦4月27日 - 英镑兑欧元周四升0.8%，至周日法国大选第一轮投票前的最高水平，对市场友好的马克龙获胜的消息曾推动欧元急升。