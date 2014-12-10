新闻稿：中国11月CPI同比上涨1.4%，环比下降0.2%--国家统计局

(以下为中国国家统计局12月10日公布的“2014年11月份居民消费价格变动情况”新闻稿全)

2014年11月份，全国居民消费价格总水平同比上涨1.4%。其中，城市上涨1.5%，农村上涨1.3%；食品价格上涨2.3%，非食品价格上涨1.0%；消费品价格上涨1.3%，服务价格上涨1.8%。1-11月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.0%。 11月份，全国居民消费价格总水平环比下降0.2%。其中，城市下降0.2%，农村下降0.2%；食品价格下降0.4%，非食品价格下降0.1%；消费品价格下降0.2%，服务价格下降0.3%。

一、各类商品及服务价格同比变动情况 11月份，食品价格同比上涨2.3%，影响居民消费价格总水平上涨约0.77个百分点。其中，蛋价上涨16.5%，影响居民消费价格总水平上涨约0.14个百分点；鲜果价格上涨14.0%，影响居民消费价格总水平上涨约0.28个百分点；粮食价格上涨3.2%，影响居民消费价格总水平上涨约0.10个百分点；水产品价格上涨2.6%，影响居民消费价格总水平上涨约0.06个百分点；肉禽及其制品价格上涨0.5%，影响居民消费价格总水平上涨约0.04个百分点（猪肉价格下降3.8%，影响居民消费价格总水平下降约0.12个百分点）；鲜菜价格下降5.2%，影响居民消费价格总水平下降约0.16个百分点。

烟酒及用品价格同比下降0.7%。其中，酒类价格下降1.8%，烟草价格上涨0.2%。 衣着价格同比上涨2.6%。其中，衣着加工服务费上涨5.9%，服装价格上涨2.7%。 家庭设备用品及维修服务价格同比上涨1.2%。其中，家庭服务及加工维修服务价格上涨7.3%，耐用消费品价格上涨0.3%。 医疗保健和个人用品价格同比上涨1.3%。其中，中药材及中成药价格上涨2.2%，医疗保健服务价格上涨1.2%，西药价格上涨0.9%。 交通和通信价格同比下降0.8%。其中，车用燃料及零配件价格下降8.3%，通信工具价格下降3.3%，交通工具价格下降0.7%，车辆使用及维修费上涨3.3%。 娱乐教育文化用品及服务价格同比上涨1.0%。其中，教育服务价格上涨2.9%，旅游价格下降2.9%。 居住价格同比上涨1.4%。其中，住房租金价格上涨2.4%，建房及装修材料价格上涨0.6%，水、电、燃料价格下降0.2%。 据测算，在11月份1.4%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为0.3个百分点，新涨价因素约为1.1个百分点。

二、各类商品及服务价格环比变动情况 11月份，食品价格环比下降0.4%。其中，鲜菜价格下降1.6%，影响居民消费价格总水平下降约0.05个百分点；猪肉价格下降1.3%，影响居民消费价格总水平下降约0.04个百分点；水产品价格下降1.0%，影响居民消费价格总水平下降约0.02个百分点；鲜果价格下降0.5%，影响居民消费价格总水平下降约0.01个百分点。 11月份，非食品价格环比下降0.1%。其中，交通和通信、娱乐教育文化用品及服务、烟酒及用品、居住价格分别下降0.7%、0.7%、0.1%和0.1%；衣着、家庭设备用品及维修服务、医疗保健和个人用品价格分别上涨0.8%、0.1%和0.1%。（完）

欲览更多详情，请点击中国国家统计局网站：here (发稿 侯向明； 审校 林高丽)