汽车产业：捷豹路虎因线路问题在美国召回约7,000辆运动型汽车

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透底特律12月9日 - 据美国安全监管机构文件备案，捷豹路虎在美国召回7,079辆捷豹F-Type运动型汽车，因为可能出现的短路或导致副驾驶位的安全气囊不能弹出。
据提交给美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)的文件显示，塔塔汽车 旗下捷豹路虎召回的汽车是2014年和2015年款，原因是安全带连接器可能没有正确连接，或许影响读取副驾驶安全气囊是否应开启的传感器。
据NHTSA文件，若坐在副驾驶位的乘客身材瘦小，传感器可能无法感应到，安全气囊可能不启动，增加受伤风险。
NHTSA文件显示，捷豹路虎已收到三份与此相关的实地报告，但尚无由此导致事故或伤害的报告。
NHTSA文件称，经销商将免费修理安全带连机器线路结构，召回料在2015年1月5日当天或之前开始。(完) (编译 李爽 审校 杜明霞)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。