欧洲金融：欧洲央行考虑收紧向银行提供紧急融资的规定--消息人士

标题新闻：加拿大总理特鲁多促请美国总统特朗普不要退出NAFTA，指结果会适得其反 - 消息
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透法兰克福12月9日 - 央行消息人士周二表示，欧洲央行(ECB)正在考虑收紧关于成员国央行向银行业者提供紧急流动性协助(ELA)的规定。
EIA机制，实际上是欧元区各国央行向资金紧张的商业银行所提供的紧急融资，在希腊、爱尔兰和塞浦路斯等国家发生金融危机期间扮演了重要角色。
虽然贷款必须要经欧洲央行核准，但是由各国央行自主发放。
该不愿具名的消息人士表示，欧洲央行曾就限制银行使用ELA的期限进行过工作层面上的讨论。
Berenberg银行的分析师Christian Schulz表示，限制ELA的使用会在德国受到欢迎，德国普遍认为欧洲央行的政策太不严格。
“这释出的讯息是，欧洲央行留意到在危机期间有一些滥用的情况，正准备有所节制以免重蹈覆辙，”Schulz在谈及收紧ELA的使用规定时表示。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
路透伦敦4月27日 - 英镑兑欧元周四升0.8%，至周日法国大选第一轮投票前的最高水平，对市场友好的马克龙获胜的消息曾推动欧元急升。