欧洲金融：欧洲央行考虑收紧向银行提供紧急融资的规定--消息人士

路透法兰克福12月9日 - 央行消息人士周二表示，欧洲央行(ECB)正在考虑收紧关于成员国央行向银行业者提供紧急流动性协助(ELA)的规定。

EIA机制，实际上是欧元区各国央行向资金紧张的商业银行所提供的紧急融资，在希腊、爱尔兰和塞浦路斯等国家发生金融危机期间扮演了重要角色。

虽然贷款必须要经欧洲央行核准，但是由各国央行自主发放。

该不愿具名的消息人士表示，欧洲央行曾就限制银行使用ELA的期限进行过工作层面上的讨论。

Berenberg银行的分析师Christian Schulz表示，限制ELA的使用会在德国受到欢迎，德国普遍认为欧洲央行的政策太不严格。

“这释出的讯息是，欧洲央行留意到在危机期间有一些滥用的情况，正准备有所节制以免重蹈覆辙，”Schulz在谈及收紧ELA的使用规定时表示。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)