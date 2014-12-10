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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 09:39 BJT

新闻稿：中国11月PPI同比下降2.7%，环比降0.5%--国家统计局

(以下为中国国家统计局12月10日公布的“2014年11月份工业生产者价格变动情况”新闻稿) 2014年11月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.7%，环比下降0.5%。工业生产者购进价格同比下降3.2%，环比下降0.7%。1-11月平均，工业生产者出厂价格同比下降1.8%，工业生产者购进价格同比下降2.0%。

一、工业生产者价格同比变动情况 　　工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降3.5%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约2.7个百分点。其中，采掘工业价格下降10.7%，原材料工业价格下降4.7%，加工工业价格下降2.3%。生活资料价格同比下降0.1%。其中，食品价格下降0.2%，衣着价格上涨0.5%，一般日用品价格上涨0.1%，耐用消费品价格下降0.7%。

工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比下降7.7%，燃料动力类价格下降5.2%，有色金属材料及电线类价格下降2.5%，化工原料类价格下降2.3%。 　　据测算，在11月份-2.7%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为0，新涨价因素约为-2.7个百分点。 　　二、工业生产者价格环比变动情况 　　工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降0.6%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.5个百分点。其中，采掘工业价格下降2.3%，原材料工业价格下降1.2%，加工工业价格下降0.2%。生活资料价格环比持平（涨跌幅度为0，下同）。其中，食品价格下降0.1%，衣着价格上涨0.1%，一般日用品价格下降0.2%，耐用消费品价格持平。 　　工业生产者购进价格中，燃料动力类价格下降1.4%，黑色金属材料类价格下降1.0%，化工原料类价格下降0.9%，有色金属材料及电线类价格下降0.6%；建筑材料及非金属类价格持平。（完）

欲览更多详情，请点击中国国家统计局网站：here (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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