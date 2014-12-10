新闻稿：中国11月PPI同比下降2.7%，环比降0.5%--国家统计局

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
(以下为中国国家统计局12月10日公布的“2014年11月份工业生产者价格变动情况”新闻稿) 2014年11月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.7%，环比下降0.5%。工业生产者购进价格同比下降3.2%，环比下降0.7%。1-11月平均，工业生产者出厂价格同比下降1.8%，工业生产者购进价格同比下降2.0%。
一、工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降3.5%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约2.7个百分点。其中，采掘工业价格下降10.7%，原材料工业价格下降4.7%，加工工业价格下降2.3%。生活资料价格同比下降0.1%。其中，食品价格下降0.2%，衣着价格上涨0.5%，一般日用品价格上涨0.1%，耐用消费品价格下降0.7%。
工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比下降7.7%，燃料动力类价格下降5.2%，有色金属材料及电线类价格下降2.5%，化工原料类价格下降2.3%。 据测算，在11月份-2.7%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为0，新涨价因素约为-2.7个百分点。 二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降0.6%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.5个百分点。其中，采掘工业价格下降2.3%，原材料工业价格下降1.2%，加工工业价格下降0.2%。生活资料价格环比持平（涨跌幅度为0，下同）。其中，食品价格下降0.1%，衣着价格上涨0.1%，一般日用品价格下降0.2%，耐用消费品价格持平。 工业生产者购进价格中，燃料动力类价格下降1.4%，黑色金属材料类价格下降1.0%，化工原料类价格下降0.9%，有色金属材料及电线类价格下降0.6%；建筑材料及非金属类价格持平。（完）
欲览更多详情，请点击中国国家统计局网站：here (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。