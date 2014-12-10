新闻稿：中国国家统计局详解11月CPI和PPI数据

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
(以下为国家统计局城市司高级统计师余秋梅解读2014年11月份CPI、PPI数据) 中国国家统计局今天发布的2014年11月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据显示，CPI环比下降0.2%，同比上涨1.4%；PPI环比下降0.5%，同比下降2.7%。对此，国家统计局城市司高级统计师余秋梅进行了解读。 一、居民消费价格环比有所下降，同比涨幅略有回落 从发布的数据看，11月份CPI环比下降，新涨价因素有所减少，致使同比涨幅比上月回落了0.2个百分点。新涨价因素的减少，主要是受天气、季节和国际因素的影响。 从天气因素看，11月份全国平均气温3.9℃，较常年同期偏高1.0℃。较好的气候条件有利于南方露地蔬菜的生长和香蕉、柑橘等水果的采收，市场供应相对充足，鲜菜和鲜果价格环比分别下降1.6%和0.5%，合计影响CPI环比下降0.06个百分点。从50个城市主要食品价格监测看，11月份大白菜、油菜和香蕉均价分别为每千克2.35、4.91和7.82元，环比分别下降11.9%、10.8%和13.4%。但地区间鲜菜价格变动差异较大，东北、西北和华北地区鲜菜价格环比以涨为主，而华东、中南和西南地区鲜菜价格环比则以降为主。 需要提及的是，尽管从环比看，11月份蛋价、鲜果价格在下降，但同比涨幅仍然不低，如蛋价同比上涨16.5%，鲜果价格同比上涨14.0%。
从季节因素看，11月份部分地区进入旅游淡季，飞机票、景点门票、旅行社收费和宾馆住宿价格环比分别下降6.0%、4.5%、3.7%和2.0%，合计影响CPI环比下降0.08个百分点。 从国际因素看，国际原油价格持续下跌，带动国内成品油价格下降。11月份汽油和柴油价格环比分别下降5.6%和5.9%，合计影响CPI环比下降0.05个百分点。 随着气温逐渐走低，预计12月份CPI环比继续下降的可能性不大。 二、工业生产者出厂价格环比、同比降幅有所扩大 11月份，工业生产者出厂价格环比下降0.5%，环比降幅比10月份扩大0.1个百分点；同比下降2.7%，同比降幅比10月份扩大0.5个百分点。 从发布的分行业出厂价格环比数据看，在30个主要工业行业中，6个行业产品价格上涨，6个行业持平，18个行业下降。电力、热力生产和供应、纺织服装、煤炭开采和洗选等行业出厂价格环比上涨，其中煤炭开采和洗选价格自今年2月份以来首次上涨；石油和天然气开采、石油加工、黑色金属矿采选等行业出厂价格环比有所下降。 11月份工业生产者出厂价格环比继续下降主要是受国际油价连续下跌的影响。从影响程度看，石油和天然气、成品油、化学原料和制品分别影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.2、0.1、0.1个百分点，三者合计影响0.4个百分点，占总降幅的80%。（完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。