新闻稿：中国国家统计局详解11月CPI和PPI数据

(以下为国家统计局城市司高级统计师余秋梅解读2014年11月份CPI、PPI数据) 中国国家统计局今天发布的2014年11月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据显示，CPI环比下降0.2%，同比上涨1.4%；PPI环比下降0.5%，同比下降2.7%。对此，国家统计局城市司高级统计师余秋梅进行了解读。 一、居民消费价格环比有所下降，同比涨幅略有回落 从发布的数据看，11月份CPI环比下降，新涨价因素有所减少，致使同比涨幅比上月回落了0.2个百分点。新涨价因素的减少，主要是受天气、季节和国际因素的影响。 从天气因素看，11月份全国平均气温3.9℃，较常年同期偏高1.0℃。较好的气候条件有利于南方露地蔬菜的生长和香蕉、柑橘等水果的采收，市场供应相对充足，鲜菜和鲜果价格环比分别下降1.6%和0.5%，合计影响CPI环比下降0.06个百分点。从50个城市主要食品价格监测看，11月份大白菜、油菜和香蕉均价分别为每千克2.35、4.91和7.82元，环比分别下降11.9%、10.8%和13.4%。但地区间鲜菜价格变动差异较大，东北、西北和华北地区鲜菜价格环比以涨为主，而华东、中南和西南地区鲜菜价格环比则以降为主。 需要提及的是，尽管从环比看，11月份蛋价、鲜果价格在下降，但同比涨幅仍然不低，如蛋价同比上涨16.5%，鲜果价格同比上涨14.0%。