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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 09:44 BJT

新闻稿：中国国家统计局详解11月CPI和PPI数据

(以下为国家统计局城市司高级统计师余秋梅解读2014年11月份CPI、PPI数据) 中国国家统计局今天发布的2014年11月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据显示，CPI环比下降0.2%，同比上涨1.4%；PPI环比下降0.5%，同比下降2.7%。对此，国家统计局城市司高级统计师余秋梅进行了解读。 　　一、居民消费价格环比有所下降，同比涨幅略有回落 　　从发布的数据看，11月份CPI环比下降，新涨价因素有所减少，致使同比涨幅比上月回落了0.2个百分点。新涨价因素的减少，主要是受天气、季节和国际因素的影响。 　　从天气因素看，11月份全国平均气温3.9℃，较常年同期偏高1.0℃。较好的气候条件有利于南方露地蔬菜的生长和香蕉、柑橘等水果的采收，市场供应相对充足，鲜菜和鲜果价格环比分别下降1.6%和0.5%，合计影响CPI环比下降0.06个百分点。从50个城市主要食品价格监测看，11月份大白菜、油菜和香蕉均价分别为每千克2.35、4.91和7.82元，环比分别下降11.9%、10.8%和13.4%。但地区间鲜菜价格变动差异较大，东北、西北和华北地区鲜菜价格环比以涨为主，而华东、中南和西南地区鲜菜价格环比则以降为主。 　　需要提及的是，尽管从环比看，11月份蛋价、鲜果价格在下降，但同比涨幅仍然不低，如蛋价同比上涨16.5%，鲜果价格同比上涨14.0%。

从季节因素看，11月份部分地区进入旅游淡季，飞机票、景点门票、旅行社收费和宾馆住宿价格环比分别下降6.0%、4.5%、3.7%和2.0%，合计影响CPI环比下降0.08个百分点。 　　从国际因素看，国际原油价格持续下跌，带动国内成品油价格下降。11月份汽油和柴油价格环比分别下降5.6%和5.9%，合计影响CPI环比下降0.05个百分点。 　　随着气温逐渐走低，预计12月份CPI环比继续下降的可能性不大。 　　二、工业生产者出厂价格环比、同比降幅有所扩大 　　11月份，工业生产者出厂价格环比下降0.5%，环比降幅比10月份扩大0.1个百分点；同比下降2.7%，同比降幅比10月份扩大0.5个百分点。 　　从发布的分行业出厂价格环比数据看，在30个主要工业行业中，6个行业产品价格上涨，6个行业持平，18个行业下降。电力、热力生产和供应、纺织服装、煤炭开采和洗选等行业出厂价格环比上涨，其中煤炭开采和洗选价格自今年2月份以来首次上涨；石油和天然气开采、石油加工、黑色金属矿采选等行业出厂价格环比有所下降。 　　11月份工业生产者出厂价格环比继续下降主要是受国际油价连续下跌的影响。从影响程度看，石油和天然气、成品油、化学原料和制品分别影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.2、0.1、0.1个百分点，三者合计影响0.4个百分点，占总降幅的80%。（完） (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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