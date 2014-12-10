港报社评：港人蜗居价贵住得苦，释放土地才有望纾解--明报12月10日

香港人均生产总值超过4万美元的高度经济发展，人均居住质素那么低，而物业所代表的财富却那么高，已经完全不成比例。港人若不能从居住的枷锁解放出来，香港社会的不安与躁动将会持续难息。

香港楼市近几年狂升，全球低息环境固然是因素之一，但香港楼市供应断层，形成供需失衡，是楼价狂升的主要原因。前任特首曾荫权由出任政务司长至特首约10年来，于土地储备方面广受指摘，土地与房屋供应基本上由发展商主导，终而形成现时楼市的特大泡沫。任谁都知道，没有只升不跌的楼市；升得愈高，必然跌得愈重，港人将要付出的代价，无疑是人祸所致。

梁振英接任特首之后，视土地房屋政策为重中之重，他以管理需求和增加供应两招应对，只是沉痾太久，三两年内不可能扭转供应不足。此外，整体社会氛围对梁振英擘划大规模土地供应和储备，也多所窒碍，形成楼市屡经治理，楼价则持续照升。现在尺价创新高已非新闻，这头脱缰野马，似乎只能让牠跑至累死而已。

梁振英政府努力搜索土地，可是对土地房屋问题的认知，仍然停留在民生思维状态。其实，土地房屋问题，以香港所处的特定时空，是彻头彻尾的政治问题。政府推动新界东北发展、规划填海所遇到的阻滞，充分说明单以民生要求，难以说服反对力量，唯有循政治层面应对才有望收纲举目张之效。

现在社会对土地如何使用，七嘴八舌，言人人殊。香港不缺土地，政府更是最大地主，只是未能把部分土地从桎梏中解放出来。例如香港总面积约1,104平方公里土地，用于住宅的土地只占7%；只要住宅用地占总面积增加一个百分点，就可以住100万人，增多至3%，则港人居住面积就大一点，也并非不可实现的梦想。香港土地如何使用才符合最大利益，是全港市民的大事，不应该成为环保人士的禁脔。政府应该让沉默的大多数有机会就此表达意见和抉择，我们建议为此组织一次大辩论，让全民充分参与，然后以全民公决方式反映意志，因为唯有这样才可以彻底解决土地问题，使香港得以松绑。(A06)

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