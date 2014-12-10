港报社评：警队民望失分，专业公正止血--经济日报12月10日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
民调显示警方民望创新低，在警民关系日益紧张下，有人忧心香港会否如美国般，堕进警民冲突不息的恶性循环；香港当然远未至此，惟港府与警方须加警惕，设法为警民关系减压。
占领运动僵局未解，警民矛盾日趋尖锐，昨有民调指市民对警方评分跌至61分的新低。此令人不禁忧虑，公众对警方的印象渐趋负面，会否如近期频爆警民激烈冲突的美国般，警民日益互不信任、终至剑拔弩张。
香港警民关系空前紧张，美国的前车之监，更实值得警方与港人警惕。美国警方长期被指在执法时使用过度武力，警民互信薄弱，前线警员执法时若不幸构成市民伤亡，公众不但不会将疑点利益归于警方，更先质疑警员滥权，令警方更陷被动。
香港警方将在明天协助执行金钟占领区的禁制令，甚或全面清场。占领者不应冲击警方，而警方尤其前线警员亦必须做到专业、克制，确保清场期间，在有需要时才使用最低度武力，以防再惹执法不当之疑，徒添警民关系新伤。
警队既获法律授权使用武力，以维持治安，警力的运用更应受有效监察。如警察投诉课、监警会等，须更重视市民对警员近日执法不当的投诉，力求公平公正，有足够透明度，做到有过必惩、无过不枉、还当事人不论是市民还是警员的公道。当局更应迅速调查有关投诉，以尽快厘清事件，释除民疑，避免公众对警方不满持续发酵，对警方形象构成更大挫伤，令警民关系伤口更难癒合。(A12)
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路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。