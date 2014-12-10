港报社评：沙地发炮美国＂晒冷＂，鳄鱼老衬还看底牌--信报12月10日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第八日下跌
路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
论2014年市场大事，不能不提油价于半年内暴泻40%。上月底，油国组织会后拒绝减产，事前半数以上分析师声称对结果“心里有数”，惟消息作实后，油价应声剧挫10%，至今跌势未止。
油市新形势如何影响全球经济、投资者在新格局下怎样因势利导，才是名副其实的“万亿元问题”(Trillion-dollar Question)。我们认为应分两个层次“拆局”，其一针对产油国与耗油国之间的财富转移；其二着眼产油国跟产油国的生死博弈。
上周联储局副主席费希尔和纽约联储银行总裁杜特利不约而同强调，油价下跌对刺激消费大大有利，足以盖过低油价令通胀更难达目标负面影响。由此可见，在决策者眼中，油价下滑利多于弊。
今年股市回报傲视全球的中印，对油价下跌断无不欢迎之理。即使饱受通缩阴影困扰的欧罗区，原应添烦添乱的低油价，亦大有可能反过来成为欧洲央行深化量宽的最佳藉口，替行长德拉吉送上购买国债的“东风”。
产油国跟产油国之间博弈，牵涉的因素复杂得多，投资者根据不同观点押注“胜算”较高的一方，形成油国有油国恶斗、投资者有投资者对赌的局面。
首当其冲的美国油商，对外展现的姿态比俄罗斯更“从容”，在叶岩革命中极速冒起的上市油企EOGResources，最近向传媒放风，指油价即使跌至每桶40美元，EOG仍有利可图。
油价低迷令美国解除长达40年的原油出口禁令振振有辞，一旦成事，沙地在亚洲既要应付俄罗斯这个老对手，今后还得面对美国这个新劲敌的挑战。沙地对准美国发炮，难保不会“鳄鱼”变“老衬”，抢占北美市场落空之余，在亚洲反遭美俄两大产油国夹击。
足以乱大局的，是美国油商为应付资本开支积累巨债，叶岩油企近年在垃圾（高息）债市占比激增，财政状况却良莠不齐，油价急挫若迫使部分公司违约，能源业融资难度大增固不待言，企债以至美股，恐怕亦无法独善其身。(A02)
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路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。