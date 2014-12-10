香港个股：阿里巴巴影业料上半年度须为资产减值拨备高至3.23亿港元

路透香港12月10日 - 停牌三个多月的阿里巴巴影业 表示，经普华永道独立审查及分析，公司过往年度财务报表误报情况将影响2012-13年度净利，并预计今年上半年须就若干应收账款、电影电视版权等计提高至3.23亿港元减值准备。但公司认为，有关误报并不涉及任何欺诈迹象。

阿里巴巴集团 今年初以62.44亿港元认购文化中国扩大后已发行股本的60%，其后并改名为阿里巴巴影业。今年8月中公司发出公告称，新管理层发现过往会计期间可能存在不恰当财务处理行为，并可能未对若干资产计提充份的减值准备，公司股份随即停牌至今，并委任普华永道进行独立审查。

公司周二晚间的声明称，调查发现，影响公司2012年及2013年财务报表的误报包括购买和出售若干艺术品及电影和电视剧的版权，以及若干电视剧制作成本未取得或开具正式税务发票，及/或延迟取得和/或开具正式税务发票；及采用不恰当的增值税税率和/或对若干中国税项计算作出不恰当的调整。此外，会计政策应用的变更亦影响该两年度的净利及净资产值。

阿里巴巴影业现任管理层对截至今年6月底的资产进行减值评估审阅后，预计上半年度就若干应收账款、电影和电视剧版权、预付账款和对一家关联公司的投资，预计合计计提约2.57亿港元至3.23亿港元的减值准备。

另外，公司曾发行若干认股权证，该等认股权证被归类为衍生金融工具，涉及相关公允值变动应计入损益。因此，预期在截至今年6月底止六个月期间行使的认股权证的公允值出现重大变动，将导致约6,700万港元的亏损。

综合而言，上述误报令公司2012年及2013年度的净利润分别下降6,100万港元及增加2,100万港元；2014年上半年的净利则减少3.24-3.9亿港元。2012和2013年的净资产值分别为下降7,000万港元及下降5,800万港元；令2014年上半年的净资产值则下降2.57-3.23亿港元。

阿里巴巴影业表示，接纳普华永道的税务团队建议，于2015年6月底前清缴在调查中确认为尚未处理的应缴税款；设立税务规划团队并与公司的法务团队配合，因应未来业务安排及架构设计有效的税务风险管理制度；今年底之前聘用独立顾问就如何改进本集团的内部监控和财务申报程序提供建议；及于明年初设立内部监控/内部审计部门，以根据独立顾问的建议强化本集团的内部监控程序。

阿里巴巴影业表示，预期于12月19日或前后公布中期业绩。公司股份继续停牌。

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