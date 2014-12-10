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亚洲 | 2014年 12月 10日 星期三 10:04 BJT

金属期市：伦铜自两周高点回落，此前的空头回补涨势失去动能

上海期交所2月期铝 守住1.3%的涨幅，报每吨46,310元人民币。价格稍早曾突破46,600元人民币的200日移动均线，迫使空头进行仓位回补。

美国10月趸售库存增幅高于预估，部份分析师即因而上调对第四季成长的预测。

未来一周中国将公布一系列经济数据，料显示经济继续降温。中国政府继上月意外降息后，越发面临扩大刺激措施的压力。

一工会领导人表示，秘鲁最大铜、锌矿Antamina工人将从周三开始新一轮的无限期罢工，以继续争取奖金和其他福利。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/洪曦; 审校 张明钧)
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