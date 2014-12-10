港报财经评论：油元收入减，股市有难--信报12月10日

油元收入减，股市有难/习广思

A股狂欢派对看来已于昨天止步，上证综指大跌5.4%，近200只股票跌停板，伴随A股急跌的消息包括中国内地进一步封杀地方债，以及市场资金紧张导致券商减少融资融券业务，即是减少股票孖展，有关风险已连续几日作出警示，但市场总是不太理性，到人踩人恶性抛售发生后，投资者才后悔没有及早沽货。针对A股下泻，《21世纪经济报导》引述联讯证券首席经济学家称，由于银行头寸紧张，导致融资融券的资金退出。由于融资融券的规模特别庞大，导致其一旦退出，对市场的冲击特别巨大；因此，如此大的跌市是市场的正常表现，而那些收集了最多融资融券资金的板块，则跌得最深。

正如日前分析，A股要升5%，今年的光大“乌龙指”事件仅72亿元已经做得到；同样A股要跌，亦不会太过困难，皆因中国内地股市从来都是一窝蜂式操作，当贪婪主导了市况，一旦逆转就可以跌得很快。其他影响市场信心的消息包括市传中证监将加快IPO审批、官媒放话提防市场风险等。中国内地计划以做旺A股拉低市场融资成本的盘算，其实有点进退两难，皆因市场游资本身已经趋紧，市场眼见炒股可赚快钱，仅有的游资又疯抢入股市，令游资更缺，包括实业家、厂佬等的生意人，分分钟融资拿了钱不投资，反而放到股市炒一转，实体经济更难受惠。

由上月底减息带动的股市狂潮，很可能已于昨天见顶，但仍有不少券商对明年A股后市持乐观预期，中金维持对未来12个月A股走势乐观的看法，认为回调将是买入机会，逐步降低的实质利率将鼓励风险偏好，居民资产配置结构对股票类资产有利的看法维持，而持续推进的改革在改善中国中长期增长质量及可持续性的预期亦没有改变。可以预见，年底前贪婪与恐惧情绪将带动A股出现激荡。同样波动的还有外围金融市场，油价隔晚再挫5%，跌至63美元低位。对于油价下跌对金融市场的影响，目前坊间评论只局限于油元收入减少，令新兴市场产油国经济受到拖累。实际上，这对发达国家亦有影响，只是目前被市场低估。(B02)

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通缩倘蔓延全球，金价恐穿1,000关/苏子

QE及减息这些央行刺激经济措施，相信连不懂经济的人，也都知道是在经济环境转差甚至有陷入衰退危机时才会推出，但这些措施却又被视为对股市的利好因素。理论上，经济大环境转差，股市应该下跌才对，但在这些措施刺激下，股市却又可以出现不跌反升的相反走势，因此可以说这是极为矛盾的，但现实市场却真的是把这些措施视作利好消息看待。

目前市场把日本央行、欧洲央行继续QE，而人行上月突然减息被视作利好因素，基本上已完全忽略了经济转差此一重大危机。因此，目前市场上总有一批人坚持看淡股市的大方向，并相信经济大萧条最终会因为股市及债市泡沫爆破而正式来临。上述的刺激经济措施只能拖慢大萧条的出现，因为始终要来的，用什么方法也阻不了。目前各发达国家一直未出现不少投资者所担心的恶性通胀，反而欧日央行继续需要上述措施来阻止通缩的出现。今年下半年以来，全球大宗商品价格的急挫，相信只会令更多投资者担心通缩，故应小心通缩风险蔓延全球的可能性正与日俱增；一旦各发达国家最终陷入通缩的泥沼里，相信市场上那些坚信大萧条会重临的股市非常不看好的投资者将会成为终极赢家。

金价自去年8月下旬触及1,433.85美元高位后，整体走势主要在1,200至1,400美元间横行争持，随着不少投资者愈来愈担心通缩，配合油价下半年开始大幅下挫，令到金价失守1,200美元心理关口及去年6月的1,179.80美元低位支持，幸而破底后的金价未有出现更大的抛售压力，目前已见逐步回稳至1,200美元关口附近上落。未来金价的走势，将取决于市场担心的通缩是否真的蔓延全球！若此恐怖情况真的发生，届时已几可肯定金价将会是冇运行；大方向失守今年的1,131.15美元低位及1,100美元心理关口已是无可避免了。若调整2008年10月开始升浪的76.4%，金价下跌目标将会是1,000美元水平以下。(B14)

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